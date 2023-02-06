В Україні ухилянт вперше опинився за гратами: скільки років дали за відмову служити в ЗСУ

В Україні ув’язнили чоловіка, що намагався ухилитися від призову на військову службу. За це правопорушення українець отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Вирок виніс Охтирський міськрайонний суд Сумської області, звідки родом ухилянт.

Громадянин отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Однак коли чоловіка повторно викликали до військкомату для відправки до місця несення служби, він не з’явився.

До всього ухилянт виявився лейтенантом запасу, тобто мав офіцерське звання. Попри це мешканець Сумщини з літа 2022 року переховувався від працівників центру комплектування та жодним чином не реагував на спроби з ним зв’язатися.

У суді, який відбувся в січні 2023 року, чоловік заявив, що протягом всього цього часу проходив лікування. Підсудний скаржився на проблеми з коліном та стверджував, що медична комісія припустилася помилки, визнавши його придатним до служби. За словами громадянина медогляд провели просто «для галочки». При цьому він не зробив жодної спроби оскаржити висновки ВЛК, а просто відмовився від служби.

16 січня 2023 року сумчанину винесли остаточний вирок, згідно з яким його визнали винним за статею 336 Кримінального кодексу України за ухиляння від призову. У своїй заключній промові суддя підкреслив, що громадянин умисно ухилився від служби в умовах військового часу та загальної мобілізації. Просто в залі суду чоловіка взяли під варту. За свій злочин йому доведеться провести у в’язниці 3 роки. Проте за бажанням він може оскаржити рішення Охтирського міськрайонного суду у апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що це перший випадок призначення ухилянту покарання у вигляді реального строку позбавлення волі. Адже до цього моменту всі суди над призовниками, що намагалися уникнути мобілізації, завершувалися для підсудних або умовним строком, або випробним терміном.