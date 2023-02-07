Эксперты рассказали, отреагирует ли курс валют на новости о возможном новом наступлении

Последние несколько месяцев курс валют достаточно стабилен. Официальный курс доллара держится на отметке от 37 до 38 гривен. В обменниках и на черном рынке эта цифра крутится вокруг 40 гривен. Эксперты ссылаясь на заявления Национального банка Украины утверждают, что в ближайшее время курс валют не изменится. По крайней мере, на эту неделю, с 6 по 12 февраля никаких предпосылок для этого нет. Такая стабильность, в первую очередь, вызвана слаженными действиями НБУ. По словам банкира Германа Марченко, в Украине наконец-то стабилизировались спрос и предложение на валюту. Справиться с дефицитом валюты НБУ смог благодаря международным партнерам, делающим регулярные взносы в бюджет.

Новости тоже оказывают влияние на валютный рынок

Последние несколько месяцев на фронте не было слишком отрицательных новостей. Напротив, возвращение Херсона и ряд других успехов ВСУ способствовали укреплению гривны. В то же время эксперты не отвергают тот факт, что тревожные новости о возможном наступлении с нескольких сторон могут осложнить ситуацию. В НБУ заявили, мол, к началу 2023 года планировалось, что верхний предел курса доллара не пересечет отметку 42 гривны, тогда как на конец года заложена сумма в 45 гривен. Пока эти прогнозы не сбылись, однако даже при плохих новостях с фронта, доллар не вырастет слишком резко и точно не пересечет вышеупомянутый крайний предел.

Напомним, что в 2022 году большинство экспертов прогнозировали курс доллара не менее 50 гривен уже с первых дней Нового года. Сейчас некоторые специалисты открещиваются от своих слов, видя, что они необоснованны.

Валютные ограничения все еще действуют в Украине

Несмотря на то, что украинцы уже не создают искусственный спрос на валюту, свободно приобрести ее в банках все еще нет возможности. Также запрещено покупать доллары и в мобильных приложениях большинства банков. Единственный вариант для украинцев – это обменники и черный рынок. В банках теоретически купить валюту можно, но на практике ее никогда нет в кассе.