Експерти розповіли, чи відреагує курс валют на новини про можливий новий наступ

Останні кілька місяців курс валют доволі стабільний. Офіційний курс долара тримається на позначці від 37 до 38 гривень. У обмінниках та на “чорному ринку” ця цифра крутиться навколо 40 гривень. Експерти посилаючись на заяви Національного банку України стверджують, що найближчим часом курс валют не зміниться. Принаймні на цей тиждень, з 6 по 12 лютого жодних передумов для цього немає. Така стабільність, в першу чергу спричинена злагодженими діями НБУ. Зі слів банкіра Германа Марченко в Україні нарешті стабілізувалися попит та пропозиція на валюту. Впоратися з дефіцитом валюти НБУ зміг завдяки міжнародним партнерам, які роблять регулярні внески у бюджет.

Новини теж мають вплив на валютний ринок

Останні кілька місяців на фронті не було надто негативних новин. Навпаки, повернення Херсону та ряд інших успіхів ЗСУ сприяли укріпленню гривні. Водночас експерти не відхиляють той факт, що тривожні новини, про можливий наступ з кількох сторін, можуть ускладнити ситуацію. В НБУ заявили, мовляв, на початок 2023 року планувалось, що верхня межа курсу долара не перетне позначку 42 гривні, тоді як на кінець року закладено суму у 45 гривень. Поки що ці прогнози не збулися, однак навіть за умови поганих новин з фронту, долар не зросте надто різко і точно не перетне вищезгадану крайню межу.

Нагадаємо, що у 2022 році більшість експертів прогнозували курс долара не менше 50 гривень вже з перших днів Нового року. Зараз деякі фахівці відхрещуються від своїх слів, побачивши, що вони необґрунтовані.

Валютні обмеження все ще діють в Україні

Попри те, що українці вже не створюють штучного попиту на валюту, вільно придбати її у банках все ще немає можливості. Також, заборонено купувати долари й у мобільних додатках більшості банків. Єдиний варіант для українців це обмінники та чорний ринок. В банках теоретично купити валюту можна, але на практиці її ніколи немає на касі.