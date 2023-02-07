Штормитиме знатно: експерти попереджають про дві потужні магнітні бурі

Магнітна буря — це явище, з яким регулярно стикаються абсолютно всі жителі Планети. Коли насувається магнітна буря, її відчувають мешканці усіх континентів. Це геомагнітні коливання навколо Землі, та спалахи на Сонці, які тривають від кількох годин до кількох днів. Кожна людина реагує на це явище по-різному. Також, наше самопочуття залежить від того наскільки потужною буде буря. Якщо її класифікують червоним рівнем, то, як мінімум головний біль відчує 90% населення Землі.

У лютому буде дві небезпечні бурі

Лютневі магнітні бурі вкрай небезпечні своєю тривалістю. Їх буде всього дві, але триватимуть вони по кілька днів, чим добряче виснажать людей. Згідно з календарем, складеним за допомогою супутникових систем NOAA та TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу, магнітні бурі триватимуть з 7 по 10 лютого, та з 19 по 21 лютого. За спеціальною 9 бальною шкалою, ці бурі позначають цифрою 4. Це означає, що пік явища триватиме мінімум 3-4 години. Однак багато людей відчуватимуть негативні зміни у самопочутті й до піка і після нього.

Поширені проблеми зі здоров’ям

Магнітні бурі викликають багато проблем зі здоров’ям, та сильно погіршують наше самопочуття. Зокрема:

Підвищення артеріального тиску. Запаморочення, мігрень, періодичні головні болі. Тахікардія та інші прояви порушення серцебиття. Апатія, поганий настрій, дратівливість. Постійне відчуття втоми та нездорова лінь. Безсоння, втрата апетиту, порушення концентрації. Болі в суглобах і ломота в тілі.

Також, численні наукові дослідження та статистика, яку час від часу ведуть експерти демонструють, що саме в період магнітних бур збільшується кількість госпіталізацій серед літніх людей. Серед найчастіших скарг, загострення хронічних хвороб, проблеми з серцем та судинами.