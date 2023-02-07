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Штормить будет знатно: эксперты предупреждают о двух мощных магнитных бурях

07.02.2023
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магнітні бурі графік

Магнитная буря – это явление, с которым регулярно сталкиваются абсолютно все жители Планеты. Когда надвигается магнитная буря, ее ощущают обитатели всех континентов. Это геомагнитные колебания вокруг Земли и вспышки на Солнце, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней. Каждый человек реагирует на это явление по-разному. Также, наше самочувствие зависит от того, насколько мощной будет буря. Если ее классифицируют красным уровнем, то, как минимум, головную боль почувствует 90% населения Земли.

В феврале будет две опасные бури

Февральские магнитные бури очень опасны собственной длительностью. Их будет всего две, но продлятся они по несколько дней, чем изрядно истощат людей. Согласно календарю, составленному с помощью спутниковых систем NOAA и TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира, магнитные бури будут продолжаться с 7 по 10 февраля и с 19 по 21 февраля. По специальной 9-балльной шкале, эти бури обозначают цифрой 4. Это означает, что пик явления будет длиться минимум 3-4 часа. Однако многие будут чувствовать негативные изменения в самочувствии и до пика и после него.

Распространенные проблемы со здоровьем

магнітні бурі - графік

Магнитные бури вызывают много проблем со здоровьем и сильно ухудшают наше самочувствие. В частности:

  1. Повышение АД.
  2. Головокружение, мигрень, периодические головные боли.
  3. Тахикардия и другие проявления нарушения сердцебиения.
  4. Апатия, плохое настроение, раздражительность.
  5. Постоянное чувство усталости и нездоровая лень.
  6. Бессонница, потеря аппетита, нарушение концентрации.
  7. Боли в суставах и ломота в теле.

Также, многочисленные научные исследования и статистика, которую время от времени ведут эксперты, демонстрируют, что именно в период магнитных бурь увеличивается количество госпитализаций среди пожилых людей. Среди частых жалоб, обострение хронических болезней, проблемы с сердцем и сосудами.

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07.02.2023
1 хвилина на прочитання
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