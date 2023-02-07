З’явилася нова благодійна виплата для українців: розмір та умови отримання

У 2022 році для українців було передбачено багато різноманітних виплат як від держави, так і від різноманітних благодійних організацій і фондів. Та війна продовжується, постраждалих від неї постійно стає більше і вони звісно ж потребують ще і ще фінансової підтримки. Наразі стало відомо, що внутрішньо переміщені особи мають право оформити додатково по 2200 гривень від благодійної організації Save Ukraine. Заявку на отримання коштів можна подати онлайн. Для деталей слід звертатись за телефоном гарячої лінії у 800-609-845, або писати у приватні повідомлення організації у Фейсбук.

Є чіткий перелік категорій, які претендують на виплату

Наразі дана організація активно допомагає ВПО фінансово, а також сприяє евакуації людей з гарячих регіонів.

Дану виплату можуть оформити всі, хто належить до наступного переліку:

Сім’ї зі статусом ВПО, які були переміщені з небезпечного регіону протягом останніх 30 днів. Сім’ї, які будь-яким чином постраждали від бойових дій: отримали поранення, втратили близьких, мають пошкоджене або знищене майно тощо. Сім’ї ВПО, які не мають де жити. Маються на увазі родини, яким не дали прихисток родичі, або вони не мають змоги орендувати помешкання і натомість живуть у загальних центрах для біженців. Сім’ї, де домогосподарство веде жінка, особа, якій понад 60 років, або особа з інвалідністю. Родини, де проживає дитина або старша особа з інвалідністю, чи травмами, які тимчасово обмежують її працездатність. Наприклад, переломи, або післяопераційний період. Сім’ї, де виховується двоє або більше дітей, чи проживає усиновлена дитина. Родини, де є вагітна жінка, або годуюча мама з малюком у віці до двох років.

Гроші поступлять на рахунок протягом трьох місяців після схвалення поданої заявки.