Появилась новая благотворительная выплата для украинцев: размер и условия получения

В 2022 году для украинцев было предусмотрено много различных выплат как от государства, так и от благотворительных организаций и фондов. Но война продолжается, пострадавших от нее постоянно становится больше и они, конечно же, нуждаются в еще и еще финансовой поддержке. Стало известно, что внутренне перемещенные лица имеют право оформить дополнительно по 2200 гривен от благотворительной организации Save Ukraine. Заявку на получение средств можно подать онлайн. Для деталей следует обращаться по телефону горячей линии в 800-609-845, или писать в частные сообщения организации в Facebook.

Есть четкий перечень категорий, претендующих на выплату

В настоящее время данная организация активно помогает ВПЛ финансово, а также способствует эвакуации людей из горячих регионов.

Данную выплату могут оформить все, кто принадлежит к следующему перечню:

Семьи со статусом ВПЛ, которые были перемещены из опасного региона за последние 30 дней. Семьи, которые пострадали от боевых действий: получили ранения, потеряли близких, имеют поврежденное или уничтоженное имущество и т.д. Семье ВПЛ, которым негде жить. Имеются в виду семьи, которым не дали убежища родственники, или они не имеют возможности арендовать жилье и живут в общих центрах для беженцев. Семьи, где домохозяйство ведет женщина, лицо старше 60 лет или лицо с инвалидностью. Семьи, где проживает ребенок или лицо с инвалидностью, или травмами, временно ограничивающими его трудоспособность. Например, переломы или послеоперационный период. Семьи, где воспитывается двое или более детей, или проживает усыновленный ребенок. Семьи, где есть беременная женщина или кормящая мама с малышом в возрасте до двух лет.

Деньги поступят на счет в течение трех месяцев после одобрения поданной заявки.