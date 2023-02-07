Тариф за доставку газу може суттєво зрости, але лише для окремих категорій: деталі

Віднедавна українці по-новому розраховуються за газ. Зокрема кожному домогосподарству приходить дві платіжки: одна за спожитий газ, а інша за його доставку. Щороку вартість доставки перераховується залежно від того, скільки домогосподарство спожило блакитного палива у період з вересня по жовтень попереднього року (у цьому разі – з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року). На основі цих даних, кожного січня тарифи перераховують і людям приходять нові суми. Зазначимо, що тарифи на газ не можуть підвищуватись допоки діє воєнний стан і ще шість місяців після його закінчення. Президент ввів відповідний мораторій. Щодо доставки газу, то жодних обмежень немає, тому для тих хто спожив більше, ціни відповідно зростуть.

За доставку платять навіть ті, хто газом не користується

Навіть якщо у вас повністю вся техніка електрична і газом ви взагалі не користуєтесь, то все одно будете платити за доставку, якщо залишаєтесь підключеними до труби. Щоб уникнути платіжок, потрібно від’єднатися і отримати про це відповідно складений акт. Щоправда, ті хто газом не користується, платять за мінімальним тарифом, але все одно це зайві витрати.

Уникнуть перерахунку, або й зовсім будуть позбавлені від сплати послуг люди, чиє помешкання знаходить в зоні бойових дій, або в безпосередній близькості. Ті, чиї домівки частково або повністю зруйновані, а таких вдосталь не лише на сході, а й на півночі де навесні 2022 року була окупація.

Ціна доставки газу залежить від області

І наостанок, зазначимо, що тариф на доставку газу не є фіксованим для всієї України. Його формує кожна область окремо. Відтак найдорожчі ціни у Вінницькій області — майже 3 гривні за кубометр. Найменше платять мешканці столиці — всього 38 копійок.