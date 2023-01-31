Німеччина надасть ЗСУ Wisent 1MC: що відомо про ці машини

Вже найближчим часом на озброєнні Збройних сил України з’являться німецькі броньовики Wisent 1MC. Ці машини призначені для прориву мінних полів. Компанія FFG планує постачати Wisent 1MC з Німеччини до України.

На що здатні машини Wisent 1MC

Компанія Pearson Engineering, яка працює на британському ринку має встановити на Wisent 1M обладнання для розмінування. Замовлення на постачання цих броньованих машин розмістив та сплатив уряд Німеччини. На озброєння української армії ці машини стануть до кінця цього року. Обсяг партії поки не розголошують. Однак на офіційному веб ресурсі уряду Німеччини вказано, що було придбано 42 одиниці машин для розмінування. Всі їх ймовірно передадуть Україні.

Бойова машина піхоти Wisent 1 отримала модифікований корпус від танка Leopard 1. Також вона має захист від мін та високий балістичний захист. Таким чином екіпаж цього броньовика буде максимально захищеним від будь-яких вибухів.

Таким чином Україна стане другою по рахунку країною, в якій будуть оператори Wisent 1, після Данії.

На озброєнні армій ОАЕ, Катару, Норвегії, Угорщини та Канади також є броньовані машини Wisent 2, в яких використовується модифікований корпус Leopard 2.

Також Україна загалом отримає 321 танк від західних союзників. Однак всі вони надійдуть в різний час. Для прикладу, українські танкісти зможуть освоїти Leopard 2 приблизно за три місяці, а от щоб навчитися керувати американськими Abrams знадобиться аж шість місяців. Тобто вся ця техніка надійде не одномоментно. Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний заявляв, що Україні потрібно три сотні танків для проведення масштабної контрнаступальної операції.

Також наприкінці січня українські військові прибули до Америки, де навчаються працювати з системами протиракетного захисту Patriot. Тож вже до літа Україна отримає всі можливості для проведення контратаки.