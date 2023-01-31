Трьом знакам зодіаку цього тижня шалено щаститиме: від нескінченних перемог у них запаморочиться в голові

Астрологічний сезон Водолія та відсутність ретроградних планет обіцяють більшості знаків зодіаку сприятливий період. Протягом поточного тижня їм не загрожують серйозні проблеми чи фінансові втрати. Ба більше, сезон Водолія активує їх комунікативні здібності, що сприятиме втіленню в життя найперспективніших задумів.

Однак найбільше в перші дні лютого щаститиме Овенам, Левам та Стрільцям. Великий вплив на них матиме Місяць, що саме перебуває в знаку Близнюків, а також Сонце у Водолії. Від цих небесних тіл представники знаків-щасливчиків отримають заряд позитивної енергії, поглиблення інтелектуальних та комунікативних здібностей.

Овен

Цього тижня Овени зможуть яскраво виділитися на тлі своїх колег та отримають прихильність керівництва. Це ідеальний момент, щоб поділитися своїми ідеями з більш впливовими людьми та спробувати втілити їх в життя.

Період прихильності планет триватиме для Овенів до 5 лютого. Саме в цей час уродженці знаку будуть найбільш активними в робочій сфері і встигнуть багато чого досягнути. Тож не дивно, що після такого напруженого тижня їм захочеться відпочити та відсвяткувати свої перемоги.

Лев

Левам поточний тиждень подарує багато незабутніх моментів у колі родини. Час, проведений з найближчими людьми додасть представникам знаку натхнення та наповнить їх позитивно енергією.

На роботі Леви будуть схильними до компромісу та геть не конфліктними. Деяким представникам знаку випаде шанс втілити власний проект, але для цього доведеться переконати в його доцільності свого керівника. Це буде нелегко, але Місяць, що 1 лютого увійде в знак Рака, обіцяє Левам беззаперечний успіх.

Стрілець

Перед Стрільцями в найближчі дні з’явиться чимало заманливих перспектив. Особливо успішним вони будуть у професійній сфері. Хоча деяким представникам знаку пощастить і на особистому фронті. Вони познайомляться з неймовірною людиною і по вуха закохаються.

Не виключено, що незабаром Стрільцям випаде можливість змінити роботу. Нова пропозиція може з’явитися 2 лютого. Ця робота стане для Стрільців справжнім викликом, тож вони будуть деякий час сумніватися. Однак астрологи радять все ж ризикнути та випробувати себе.