Около 7000 гривен на руки: украинцы начали оформлять новый вид помощи

В Украине время от времени анонсируют старт новых выплат. Иногда они касаются ограниченного круга лиц, например жителей одного или нескольких городов. Чаще выплаты касаются внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий населения. В этот раз новая выплата касается всех переселенцев, которые после 24 февраля 2022 были эвакуированы в Одесскую область. Финансирует выплату благотворительная организация “Каритас.Одесса”. Оформить помощь могут семьи, где проживают лица с инвалидностью.

Помощь нацелена на ограниченную категорию лиц

Данную выплату могут оформить только лица с инвалидностью или семьи, где такие люди живут. На каждого человека выплатят по 6600 гривен. Деньги перечислят на банковский счет одного из членов семьи. Оформить выплату может каждый член семьи, но не больше четырех.

В категорию получателей входят:

Семьи, где проживает лицо с первой, второй или третьей группой инвалидностью (приобретенной). Где проживает лицо с врожденной инвалидностью первой или второй группы. Семьи, где живут несовершеннолетние лица с инвалидностью.

Речь преимущественно о людях, имеющих проблемы со зрением, слухом, речью. Которым трудно самостоятельно передвигаться, или они совсем прикованы к постели. Люди, у которых есть проблемы с памятью и концентрацией.

Как получить выплату?

Чтобы получить деньги, нужно пройти регистрацию в Одессе по адресу улица Генерала Петрова, дом 49. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, справку о статусе внутренне перемещенного лица и банковский счет в формате IBAN. Также нужно иметь документ, подтверждающий инвалидность. А если вы пришли регистрировать родственника, тогда нужно предъявить документ, подтверждающий вашу опеку на нем.