Выплаты для семей с детьми увеличили на 300%: кто будет получать деньги ежемесячно

Украинские семьи могут официально нанимать няню для своих детей до трех лет и получать компенсацию этих расходов от государства.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Кто может получить компенсацию

Согласно с постановлением правительства №1474 від 30 декабря 2022 года граждане могут получить компенсацию на услугу Муниципальная няня в двух случаях:

у ребенка инвалидность;

у одного из родителей или опекунов инвалидность первой или второй группы.

На протяжении января родители или опекуны обязаны подтвердить свое право на получение компенсации. Для этого понадобится подать соответствующие документы в органы социальной защиты. Раньше украинцы могли рассчитывать на компенсацию в размере 2282 гривны. С начала 2023 года сумма выросла в три раза, до 6700 гривен. Фактически — это сумма минимальной заработной платы. При этом Муниципальной няней может стать родственник ребенка.

Какие документы нужны для оформления услуги

Заявление на получение социальной помощи можно подать на официальном сайте Министерства социальной политики. Для этого понадобится заполнить несколько анкет:

Электронное заявление о предоставлении компенсации услуги “Муниципальная няня”.

Электронное заявление о перерасчете средств с указанием счета в банке.

Сканированная копия договора между получателем услуги и няней.

Данные, которые подтверждают расходы на оплату муниципальной няни. Это может быть расчетная квитанция или выплата с банковского счета в электронном формате.

То есть понадобится подтвердить тот факт, что полученные деньги тратятся на услуги няни. Иначе в выплате вам откажут, деньги должны тратиться по назначению.

Также к заявлению понадобится приложить:

информацию о свидетельстве о рождении ребенка;

сканированная копия документа, который подтвердит проживание в Украине (для граждан без гражданства и иностранцев);

сканированная копия местного органа исполнительной власти или суда об опеке, если ребенок не родной, а над ним установлена опека.