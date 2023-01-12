В «Дия» открыли запись на бесплатную замену старых ламп: как принять участие

В приложении «Дия» появилась услуга, с помощью которой украинцы смогут записаться на обмен старых ламп на новые светодиодные. Об очередном обновлении государственного приложения сообщили в Telegram-канале «Дия». Новая услуга была создана для реализации правительственной программы, направленной на уменьшение расходов электроэнергии в Украине.

Запуск нового сервиса в тестовом режиме запланирован на 16 января. На этом этапе воспользоваться программой обмена ламп смогут только граждане, согласившиеся принять участие в ее тестировании.

Подать заявку и стать одним из первых украинцев, которые бесплатно получат новые LED-лампы, могут все граждане в возрасте от 18 лет. На пробном этапе услуга будет доступна только в четырех городах Украины – Виннице, Одессе, Львове и Черкассах.

Обменивать старые лампы накаливания на современные энергосберегающие будут в отделениях «Укрпочты». Собственно с помощью новой услуги в приложении «Дия» украинцы смогут выбрать самую удобную для них точку обмена и записаться на определенный день и время. Каждый гражданин сможет обменять не больше 5 ламп.

В своем сообщении разработчики сервиса госуслуг призвали украинцев записываться на участие в бета-тестировании программы. Ведь переход на энергосберегающие LED-лампы позволит до 10% снизить нагрузку на энергосистему страны в пиковые часы.

И действительно, светодиодные лампы потребляют почти в 15 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания старого образца, которыми до сих пор пользуется большинство украинцев. Эксперты подсчитали, что в случае замены 50 млн ламп украинцы могут экономить примерно такое же количество энергоресурса, которое производит одна атомная электростанция. Таким образом, энергетическая ситуация в стране улучшится, что позволит уменьшить частоту и продолжительность отключений света.

Напомним, LED-лампы для реализации правительственного проекта Украине предоставляют внешнеэкономические партнеры. В частности, 30 млн ламп согласилась передать Еврокомиссия, и еще 5 млн – правительство Франции.