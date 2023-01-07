Неутешительные новости для пенсионеров: в ПФУ рассказали, кто останется без надбавок

В Пенсионном фонде Украины рассказали, чьи пенсии не сильно изменятся после мартовской индексации.

Из-за полномасштабного вторжения российских войск большинство расходов в Украине в 2023 году будут направлены на безопасность и оборону. Что касается социальной сферы, включая пенсионные выплаты, то власти анонсируют единую индексацию в марте 2023. Как изменятся выплаты, рассказываем в нашем материале.

Начиная с 2017 года, в Украине введена ежегодная индексация пенсий большинства украинцев.

Ее суть состоит в том, что даже при нулевой инфляции выплаты украинцев должны повышать. Раньше пенсии повышали только на уровень роста цен.

Оценивая экономическую ситуацию в условиях войны, пенсионерам должны были добавить 24% от пенсии. Однако в бюджете таких денег нет, ведь на выплату пенсий нужно около 60 миллиардов гривен. Выделено всего 40 миллиардов. За год нужно найти еще 20 миллиардов. Однако для полноценной индексации этого не хватит. К тому же, если у пенсионера небольшая пенсия, он и вовсе не ощутит такой надбавки.

Например, если 80-летний пенсионер получает 2600 гривен, то надбавка за возраст составляет 550 гривен. То есть пенсия без прибавок составляет всего 2050 гривен. Выходит, что с учетом индексации 24% сумма составит 2542 гривны. То есть никаких доплат пенсионер бы не получил.

Если человек не получает никаких надбавок, но размер пенсии составляет 3000 гривен, то после индексации такие лица смогут рассчитывать на 3720 гривен.

Откуда берется 24%

Такой показатель повышения получили на основе специальной формулы — половину увеличения заработных плат за последние три года добавляют к половине уровня инфляции.

Также по словам бывшего министра Александра Ревы больше всего пострадают пенсионеры, получающие низкие пенсии. По его подсчетам минимальная заработная плата должна быть на уровне 10 000 гривен, а не 6 700 как сейчас. А минимальную пенсию поднять с 2093 до 4 000 гривен.