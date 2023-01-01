Украинцам раздадут по 1800 гривен на коммуналку: что для этого нужно

В Украине в 2023 году средний размер субсидии составит 1800 гривен. Правила получения помощи на оплату коммунальных услуг в 2023 году не изменились, при этом еще с прошлого года полномочия по администрированию субсидий передали Пенсионному фонду Украины.

Средний размер субсидии состоянием на 2023 год составляет 1700-1800 гривен на месяц. Об этом сообщили на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в порядке контроля. Формула расчета субсидии выглядит следующим образом:

Субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж

В 2023 году на субсидии выделили 37 миллиардов гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович этой суммы должно хватить для помощи всем украинцам. При этом, если будет отмечено увеличение количества получения помощи, то будут средства будут перераспределяться.

Кто не может рассчитывать на получение субсидии

Состоянием на 2023 год в предоставлении субсидии откажут, если у вас:

жилье, площадь которого превышает 130 кв.м для квартиры в многоквартирном доме или частный дом более 230 кв.м., исключение — жилые помещения детских домов семейного типа, приемные и многодетные семьи;

кто-то из состава домохозяйства или член семьи сделал покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен и больше;

у кого-то из состава семьи в собственности есть больше одного жилого помещения, за исключением помещений в общежитиях;

есть депозит или куплены облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше ста тысяч гривен;

в собственности есть транспортное средство “моложе” пяти лет с года выпуска, кроме мопеда и прицепа и/или более одного транспортного средства, которое подлежит государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет, кроме мопеда и прицепа.

Также в получении субсидии откажут, если в составе семьи есть безработные совершеннолетние лица.