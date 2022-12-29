Фінляндія може передати Україні німецькі танки Leopard 2: коли це може статися

Депутати фінського парламенту Андрес-Адлекройц и Атте Харянне виступили з ініціативою передати Збройним силам України танки Leopard 2. Вони впевнені, що для завершення війни Україні потрібна підтримка західних партнерів. Європейські країни зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася якнайшвидше і лише перемогою Києва.

Коли Збройні сили України можуть отримати танки

Депутати запропонували владі Фінляндії розглянути можливість передачі українським захисникам німецьких танків Леопард 2. Це допоможе покращити боєздатність танкових підрозділів Збройних сил Україні. Загалом на озброєнні європейських країн стоять тисячі німецьких танків Leopard 2, найбільше їх в армії Польщі, Німеччини та Нідерландах. Фінляндія володіє всього двома сотнями таких танків, але в силу близького сусідства з Росією фіни не можуть передати значну частину такого озброєння. Але навіть кілька таких броньованих монстрів будуть дуже корисними в боротьбі за незалежність.

Нагадаємо, що минулого року Фінляндія почала масштабну модернізацію танків Leopard 2. На них встановлюють надсучасну систему управління вогнем. Завдяки цьому танки будуть сумісні з боєприпасами HE FRAG, що значно покращить їх боєздатність.

Така техніка дуже б допомогла Збройним силам України в боротьбі з агресором, адже лише силою можна продемонструвати загарбникам, що їм тут не раді.

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу російської федерації на Україну Фінляндія вирішила вступити до НАТО, адже там побоюються що країна-агресорка спробує напасти ще й на їхню країну.

Раніше з метою залякування російські війська почали стягувати техніку в сторону кордону з Фінляндією, але далі погроз це не просунулося. Насправді росія безсила проти НАТО. Країна-терорист лише здатна залякувати, руйнувати та загарбувати, й розуміє лише мову сили. Російська федерація не в змозі протистояти Збройним силам України, що вже говорити про пряму сутичку з НАТО.