Бронь співробітників від мобілізації завершується? Чому Кабмін не поспішає продовжувати бронювання та що буде з економікою 

Українські підприємці вважають, що прискорена процедура бронювання персоналу для критично важливих підприємств потрібна для більш ефективного економічного відновлення України.

Європейська бізнес-асоціація звернулася до Кабміну з проханням швидше запустити новий алгоритм бронювання співробітників від мобілізації.

Очікувалося, що уряд почне сприяти, і процедуру запустять ще 2022 року, а період бронювання продовжать на два місяці.

У грудні поточного року набули чинності зміни закону “Про мобілізаційну підготовку до мобілізації”, у тому числі щодо бронювання працівників. Але для того, щоб процедура запрацювала, уряду потрібно схвалити проєкт окремою постановою. Підприємці просять владу не затягувати процедуру через складну ситуацію в низці галузей економіки, включаючи енергетику.

Лише за умови достатньої кількості співробітників можна говорити про швидке відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Для такої сфери варто передбачати бронювання більш ніж 40% працівників, щоб країна могла впоратися із викликами.

Водночас до кінця року залишився тиждень, а підзаконні акти досі не прийняті. Бізнес серйозно стурбований таким розвитком подій, оскільки бронь, що діє, закінчується за кілька тижнів.

Експерти асоціації вважають, що продовження бронювання на два місяці дозволить підготувати заяви та документи, а державні органи встигнуть опрацювати та підготувати накази про бронювання.

В іншому випадку на країну може чекати катастрофа, оскільки на відновлення критичної інфраструктури буквально не вистачить рук, а кваліфіковані співробітники, без яких неможливий ремонт пошкоджених об’єктів, опиняться на війні.