Предновогодние выплаты: в ПФУ сообщили приятную новость для некоторых пенсионеров

В Украине живет более 11 миллионов пенсионеров. Все они согласно правилам должны получать пенсию до 25 числа каждого месяца. Однако иногда бывают ощутимые задержки. Вот и сейчас, определенный процент пенсионеров все еще ждет своих выплат. В Пенсионном фонде объясняют с чем связаны срывы сроков и говорят, что к Новому году деньги получат все.

В ПФУ объяснили с чем связаны задержки

Львиная доля украинцев получает выплаты на банковские карты. Однако есть определенный процент, который еще пользуется услугами Укрпочты и почтальонов.

В частности, если анализировать ситуацию в цифрах, то на банковские счета было перечислено 34 миллиарда гривен, а на счет Укрпочты – 9,4 миллиарда гривен. Средства, которые перечислили банкам, уже давно поступили на счета получателей, ведь система действует слаженно, а значит быстро. Что касается Укрпочты, то она работает с наличными, а это всегда дольше и медленнее. Особенно если речь об отдаленных регионах и селах, где кое-где банально не хватает работников, тех же почтальонов. В ПФУ говорят, что не могут повлиять на оперативность Укрпочты, но обещают, что к Новому году деньги получат все.

Также, в ПФУ уже в очередной раз призывают украинцев открывать банковские счета и получать пенсию таким способом. Мол это гораздо удобнее.

В декабре украинцам пришла обновленная пенсия

К Новому году украинцы получили немного большие выплаты, чем в прошлом месяце. Все из-за роста прожиточного минимума вместе с которым выросли и социальные выплаты. В частности, минимальная пенсия повысилась на 66 гривен, а максимальная на 660 гривен. Выросли и пенсии отдельных категорий граждан, например военных пенсионеров, лиц, получивших инвалидность в результате боевых действий и других. Их прибавка рассчитывалась индивидуально.