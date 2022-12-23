Передноворічні виплати: в ПФУ повідомили приємну новину для деяких пенсіонерів

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Всі вони згідно з правилами, мають отримувати пенсію до 25 числа кожного місяця. Проте інколи бувають суттєві затримки. Ось і зараз, певний відсоток пенсіонерів все ще чекає на свої виплати.

В Пенсійному фонді пояснюють з чим пов’язані зриви термінів і кажуть, що до Нового року гроші отримають всі.

В ПФУ пояснили з чим пов’язані затримки

Левова частка українців отримує виплати на банківські картки. Проте, є певний відсоток, який ще користується послугами Укрпошти та листонош. Зокрема, якщо аналізувати ситуацію в цифрах, то на банківські рахунки було перераховано 34 мільярда гривень, а на рахунок Укрпошти — 9,4 мільярда гривень. Кошти, які перерахували банкам вже давно поступили на рахунки отримувачів, адже система діє злагоджено, а отже швидко. Щодо Укрпошти, то вона працює з готівкою, а це завжди довше та марудніше. Особливо якщо мова про віддалені регіони і села, де подекуди банально не вистачає працівників, тих же листонош. В ПФУ кажуть, що не можуть вплинути на оперативність Укрпошти, але обіцяють, що до Нового року гроші отримають всі.

Також, в ПФУ вже в чергове закликають українців відкривати банківські рахунки і отримувати пенсію таким способом. Мовляв це набагато зручніше.

В грудні українцям прийшла оновлена пенсія

До Нового року українці отримали трохи більші виплати ніж минулого місяця. Все через ріст прожиткового мінімуму разом з яким зросли й соціальні виплати. Зокрема мінімальна пенсія підвищилась на 66 гривень, а максимальна на 660 гривень. Виросли й пенсії окремих категорій громадян, наприклад, військових пенсіонерів, осіб, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та інших. Їхня надбавка розраховувалася індивідуально.