Названо речі, які чоловіки ніколи не пробачать жінкам

Виявилось, що чоловіки не такі вже й злопам’ятні. Численні опитування показали, що вони ніколи не вибачають лише 4 речі. Над усіма іншими проблемами вони готові працювати зі своєю другою половинкою. При будь-яких непорозуміннях представники чоловічої статі готові звернутись до психолога разом із коханою, проговорити ситуацію та шукати рішення.

Чоловіки говорять, що за жодних обставин не пробачать зраду, порівняння, приниження та відмову, і ось чому:

Зрада — опитування показали, що жінки більше схильні до того, щоб пробачити такий вчинок чоловікові, але за особливих обставин (це було лише 1 раз, на момент зради у стосунках була пауза тощо). Чоловіки ж відповіли, що за жодних обставин не зможуть пробачити та забути такий вчинок цілком. Чоловіки також розділяють зраду на фізичну та сердечну, або душевну і не готові пробачати жодну з них.

Приниження у будь-якій формі, привселюдне чи без зайвих вух та очей також на думку чоловіків пробачати не можна. По-перше, це надзвичайно сильно б’є по їх самооцінці. По-друге, приниження є ознакою нездорових стосунків. Таке пробачати на можна, стверджують мужчини, тому вони радше підуть зі стосунків, ніж будуть терпіти таке ставлення до себе.

Відмова у сексуальній близькості або в принципі від стосунків. Для сильної статі слово “ні асоціюється” із провалом та невдачею. Жінки у таких ситуаціях реагують більш спокійно. Тому чоловікам тут варто повчитись у прекрасної статі. Відмову потрібно поважати, як вибір, а не ображатися.

Порівняння — чоловіки не терплять конкуренції. Тому будь-які негативні порівняння вони не прощають ніколи. А якщо їх порівнювати у позитивному плані: “Ти такий хоробрий, як супергерой з Марвел” — таке вони швидко забувають. Чоловіки стверджують, що прагнуть бути для коханої жінки єдиним та неповторним, а порівняння лише вказують на те, що вона не ставиться до стосунків серйозно та розглядає інші варіанти.