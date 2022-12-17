В Дии появится две новые услуги, но одна из них будет платной: детали
Приложение “Дия” – это настоящий украинский прорыв. Все документы теперь в смартфоне. Кроме этого в приложении можно и растаможить авто, и “одолжить” его родственнику или другу. Сгенерировать водительское удостоверение, подать заявку в ЗАГС и многое другое. Список услуг постоянно увеличивается и вот для украинцев анонсировали еще две новые. Одна из них будет платной, но несомненно полезной.
Одно обновление будет касаться предпринимателей, а другое всех украинцев
Одно из обновлений, которое и будет платным, касается предпринимателей. Это цифровизация выписки из Единого государственного реестра. Раньше, чтобы получить документ предприниматели должны были потратить кучу времени. Сначала нужно было пойти к нотариусу, потом в ЦНАП, потом уплатить в банке административный сбор и потом еще сутки ждать самого документа. Теперь все это будет доступно в Дии в несколько кликов. С новой услугой украинцы смогут:
- Заказать документ, не посещая государственные учреждения.
- Заплатить административный сбор в размере 90 гривен, а не 120, как раньше.
- Оплатить услугу не в банке, а прямо на портале воспользовавшись банковской картой.
Следующее обновление касается абсолютно всех, и это сертификат о вакцинации от коронавируса.
“Обновили COVID-сертификаты в Дии. Теперь можете сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины“, – написал в своем Telegram-канале Михаил Федоров.
Поэтапность процедура проста:
- Нужно зайти в Дию.
- Щелкните “Услуги”.
- Выбрать графу ковида сертификаты.
- Нажмите “Получить”.
Уже через несколько минут документ появится среди всех остальных. Он действителен как в Украине, так и за рубежом.
Кроме этого, в “Дии” снова заработала категория “Штрафы ПДД”. С началом войны опция была недоступна, и вот с началом осени наличие или отсутствие штрафов снова можно проверить в смартфоне. Более того, там появятся штрафы, которые вы получили до восстановления функции, но не знали о них.
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