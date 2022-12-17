Опасные преступники: ТОП-4 знака зодиака, способных на ужасные поступки

Знак зодиака, под которым родился человек, может многое рассказать о характере и поведении. Среди самых страшных преступников всех времен тоже есть определенные закономерности в датах, когда они появились на свет. Четыре знака зодиака больше других склонны к ужасным поступкам.

Астрологи рассказали, каких знаков зодиака стоит опасаться.

Рак

Представители знака часто психически нестабильные люди. Причина скрывается в их тонкой душевной организации. Уроженцы знака Рак очень ранимые, они готовы долго терпеть неприятности или трудности до того как нанести ответный удар. Когда негативные эмоции берут верх Раки становятся неконтролируемыми. Они могут вытворить что угодно: от истерики до страшных преступлений.

Скорпион

Скорпионы считаются одним из самых опасных знаков зодиака. По своей природе они манипуляторы и садисты. Они готовы идти на все ради своей победы. Опасность этого знака заключается в том, что они выходят невиновными из любой ситуации, сваливая вину на других. У Скорпионов настоящий талант к манипулированию и перекручиванию фактов.

Телец

Уроженцы знака очень агрессивные и вспыльчивые, но деньги и комфорт их успокаивают. Представители знака могут и не нарушать закон, но они будут не против обмануть людей ради достижения своих целей.

С Тельцами стоит быть осторожными, ведь среди них много воров и обманщиков, которые втираются в доверие, а затем наносят удар.

Овен

Люди, которые родились под знаком Овна часто играют роль исполнителей в разных преступлениях. Они не способны решать организационные вопросы самостоятельно, поэтому они подчиняются кому-то другому и выполняют грязную работу.

При этом уроженцы знака часто работают некачественно, что приводит к их разоблачению.

Напоследок скажем, что не стоит вешать клеймо на человека лишь потому что он родился под тем или иным знаком зодиака. Доверяйте людям, но будьте осторожны, ведь никогда не возможно узнать, что у них в голове.