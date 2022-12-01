В Украине разработали приложение, показывающее, есть ли дома свет и когда он появится

Выключение электроэнергии – это сейчас большая проблема. Дело в том, что никакие графики совершенно не действуют. Люди ничего не могут спланировать, застревают в лифтах на полдня. Не успевают нагреть дома, если имеют индивидуальное отопление. Некоторые без света и совсем почти целыми днями. Все говорят, что отключение было бы проще пережить, если бы был четкий график. Сейчас в Украине уже разработали приложение, в котором можно посмотреть, есть ли свет на конкретной локации. Этой локацией может быть ваш дом, работа или любой другой адрес.

Приложение называется “Свет”, но пока действует только для Киева

Приложение создали украинские разработчики Иван Денисов и Андрей Захлюпаный. Пока что приложение тестируется только в Киеве, и скачать его можно только на iOS. Вскоре программа станет доступна и для владельцев Андроид, а еще расширит географию. Что касается функционала, то известно о мониторинге определенных адресов. То есть можно будет посмотреть есть ли свет по тому или иному адресу. А еще о предупреждении за 15 минут до отключения электроэнергии. Эта функция была бы мега крутой.

Живущим в Киеве уже можно попытаться загрузить приложение. Сначала следует ввести адреса локаций, которые вы хотите отслеживать.

После этого появятся иконки с названиями локаций, например, “Дом”, “Работа”, и у каждой иконки будет отметка сколько времени еще осталось до выключения или включения света.

Конечно, если в городах будут внедряться экстренные отключения, то приложение ничем не поможет. Но в общем, если бы графики таки вернулись, то приложение имело бы большую популярность среди украинцев. Разработчики приложения ориентируются на данные, публикуемые сайтом Yasno.