В Україні розробили додаток, який показує, чи є вдома світло та коли воно з’явиться

Вимкнення електроенергії — це наразі велика проблема. Річ в тім, що жодні графіки абсолютно не діють. Люди нічого не можуть спланувати, застрягають у ліфтах на пів дня. Не встигають нагріти домівки, якщо мають індивідуальне опалення. Дехто без світла й зовсім майже цілими днями. Всі кажуть, що відключення було б простіше пережити, якби був чіткий графік. Наразі в Україні вже розробили додаток, в якому можна подивитися чи є світло на конкретній локації. Цією локацією може бути ваш дім, роботи чи будь-яка інша адреса.

Додаток називається “Світло”, але поки діє лише для Києва

Застосунок створили українські розробники Іван Денісов та Андрій Захлюпаний. Поки що додаток тестують лише у Києві, і завантажити його можна лише на iOS. Невдовзі програма стане доступною й для власників Андроїд, а ще розширить географію. Щодо функціоналу, то наразі відомо, про моніторинг певних адрес. Тобто можна буде подивитися чи є світло за тією чи іншою адресою. А ще, про попередження за 15 хвилин до вимкнення електроенергії. Отака функція була б мега крутою.

Тим хто живе в Києві вже можна спробувати завантажити додаток. Спочатку слід ввести адреси локацій, які ви хочете відстежувати.

Після цього, з’являться іконки з назвами локацій, наприклад, “Дім”, “Робота”, і біля кожної іконки буде позначка скільки часу ще залишилося до вимкнення, чи ввімкнення світла.

Звісно, якщо в містах будуть впроваджувати екстрені відключення, то додаток нічим не допоможе. Але загалом, якби графіки таки повернулися, то застосунок мав би неабияку популярність серед українців. Наразі розробники додатку орієнтуються на дані, які публікує сайт Yasno.