Медики назвали зовсім не дієві ліки від тиску: таке лікування є небезпечним

Підвищений тиск — це проблема практично кожної людини у віці від 50 років. Чим старша особа тим вірогідніше в неї є проблеми з тиском. Ба більше, на фоні стресу, поганого харчування та шаленого темпу життя, підвищений тиск не рідко зустрічається й серед молоді. В Україні є один спосіб лікування, якого не знайдеш більше ніде в жодній цивілізованій країні світу. Це лягти на тиждень в лікарню і “прокапатись”. І мова не про лікування гіпертонічного кризу, з яким люди потрапляють в реанімацію. Мова про профілактичні системи, або ж про бажання отримати від крапельниць довготривалий ефект, та забути на деякий час про таблетки. Багато людей свято вірять, що крапельниці раз у пів року — це панацея від усіх хвороб. Та насправді все зовсім не так.

Крапельниць від тиску не буває

Переважно людина лягає в стаціонар на тиждень і їй капають різноманітні препарати на подобу армадіну, нейротропіну, мексикору та багатьох інших, ефективність яких не доведена. В інструкції до них немає жодного слова про те, що вони якось понижують чи нормалізують тиск. І більше того, ви не знайдете цих препаратів в жодній цивілізованій країні світу. Зате в українських аптеках їх повно. Бо допоки є попит буде і пропозиція.

Медики пояснили, як лікувати гіпертонію

Від крапельниць інколи дійсно стає краще, але це не від ліків, а від загальної обстановки. Спокій, харчування, постільний режим — звісно, що людина відпочивши від своїх проблем почувається краще. Але якщо тиск є, він крапельницями не вилікується і повернеться вже зовсім скоро.

Лікувати гіпертонію потрібно виключно відповідними таблетками. Лікування симптоматичне, а препарати підбирає лікар з урахуванням віку, особливостей організму, стану судин, нирок тощо.