Медики назвали совсем не действенное лекарство от давления: такое лечение опасно

Повышенное давление – это проблема практически каждого человека в возрасте от 50 лет. Чем старше лицо, тем вероятнее, у него есть проблемы с давлением. Более того, на фоне стресса, плохого питания и безумного темпа жизни, повышенное давление не редко встречается и среди молодежи. В Украине есть один способ лечения, которого не найдешь больше нигде ни в одной цивилизованной стране мира. Это лечь на неделю в больницу и прокапаться. И речь не о лечении гипертонического криза, с которым люди попадают в реанимацию. Речь о профилактических системах, или же о желании получить от капельниц долговременный эффект, и забыть на время о таблетках. Многие свято верят, что капельницы раз в пол года — это панацея от всех болезней. Но на самом деле все совсем не так.

Капельниц от давления не бывает

Преимущественно человек ложится в стационар на неделю и ему капают разнообразные препараты на подобие армадина, нейротропина, мексикора и многих других, эффективность которых не доказана. В инструкции к ним нет ни слова о том, что они как-то понижают или нормализуют давление. Более того, вы не найдете этих препаратов ни в одной цивилизованной стране мира. Зато в украинских аптеках их полно. Потому что пока есть спрос будет и предложение.

Медики объяснили, как лечить гипертонию

От капельниц иногда действительно становится лучше, но это не от лекарства, а от общей обстановки. Покой, питание, постельный режим — конечно, что человек, отдохнув от своих проблем, чувствует себя лучше. Но если давление есть, оно капельницами не вылечится и вернется уже совсем скоро.

Лечить гипертонию нужно исключительно подходящими таблетками. Лечение симптоматическое, а препараты подбирает врач с учетом возраста, особенностей организма, состояния сосудов, почек и т.д.