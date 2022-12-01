Год Черного Кролика принесет много материальных благ трем знакам Зодиака

Астрологи уже составляют гороскоп на 2023 год, который будет годом Черного Кролика. Оказывается, что для некоторых этот год станет невероятно прибыльным. Деньги будут сыпаться на голову со всех сторон. Материальный достаток будет расти очень стремительно. Представители этих знаков смогут позволить себе много покупок, о которых даже не мечтали. Будет и множество других удовольствий. Так кто эти счастливчики?

Рак

Раки, вы верите в то, что вам сильно повезет? Наверное, нет! Астрологи всегда характеризуют этот знак, как не верящий в собственную удачу. Они уверены, что Фортуна их не любит. Но это не так. Больше уверенности и выше нос. 2023 год будет вашим на все 100%. Этому будет способствовать транзит Юпитера в Овне, а затем в Тельце. Эти процессы принесут Ракам большие успехи в карьерном плане. Очень большой успех будут иметь Раки, работающие в сфере строительства. В конце концов, удача будет преследовать представителей этого Знака независимо от сферы их деятельности. Можно будет инвестировать средства во что бы то ни стало и выигрывать огромную прибыль. Более того, 2023 год станет переломным в личной жизни. Одинокие найдут свою половинку.

Дева

Девы также ощутят на себе положительное влияние Юпитера в Овне. У большинства представителей знака будет время, чтобы сосредоточиться на себе и на собственных желаниях. Вы наконец-то поймете чего бы хотели и начнете двигаться в этом направлении. Это принесет хорошие плоды. Отлично все будет и в профессиональном плане и в любовном. В семье будет царить мир и согласие. Возможно, вам удастся сменить работу на более перспективную и более оплачиваемую. Кстати, этот момент произойдет совсем неожиданно.

Близнецы

Закрывает тройку везунчиков знак Близнецы. Представители этого знака в 2023 году будут много рисковать. Авантюра это будет их новое имя. Близнецы откроются для всего нового, и это принесет свои плоды. Вы будете покорять новые горизонты, перед вами откроется множество отличных перспектив. Год будет очень удачным.