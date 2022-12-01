Если банкомат не работает: назван полный перечень мест, где можно снять наличные с карточек

В последнее время электроэнергии в некоторых городах нет не только несколько часов, а целыми днями. Соответственно, не работают банки и банкоматы. Магазины не принимают карты, а только наличные. А снять их негде. У работающих банкоматов образуются длиннющие очереди. Люди начинают постепенно паниковать, а особенно в условиях возможного блекаута, о котором не говорит только ленивый. Ощадбанк напомнил клиентам, где еще можно снять наличные, если банкоматы не работают. Эти советы касаются и клиентов других банков.

Разово можно знать до 6000 гривен

Деньги можно снять на кассах супермаркетов, заправках, в аптеках, в некоторых сетях магазинов. Вот полный список мест.

Супермаркеты: АТБ, Сильпо, ФОРА, VARUS, NOVUS, ЛОТОК, Точка, THRASH, Fozzy, Свой Маркет, Сумка, Ашан, Круг, WINETIME, Делви. Преимущественно на кассах этих супермаркетов выдают до 6000 гривен, но сначала нужно уточнить у кассира, есть ли наличные деньги и работает ли услуга на тот момент. В магазинах Рошен можно снять 500 гривен, а в сети СИМ23 до 2000 грн. АЗС: OKKO, WOG, Укрнефть, АМИС, Socar, Авиас. Все эти АЗС также позволяют снять до 6000 грн., кроме БРСМ-Нефти. Здесь лимит – до 500 грн. Аптеки: Белая ромашка, АНЦ, Аптека оптовых цен, Подорожник, Сальве, Аптека 9-1-1, Мед-сервис, Витамин, Аптека Доброго Дня, Первая социальная аптека. Различные торговые сети: Эпицентр, Prostor, Фокстрот, Шик и Блеск, MasterZoo, ДНЕПР-М.

Вероятно, перечень этих локаций будет постоянно увеличиваться. Конечно, не всегда на кассе будут наличные, но шансы их получить таки больше, чем если надеяться исключительно на банкомат. Учтите, что в некоторых торговых сетях минимальная сумма снятия – 500 гривен.