У декого мінімальна пенсія зросте до 6 532 грн: деталі грудневого перерахунку
У грудні зросте прожитковий мінімум, а разом з ним й деякі виплати. В першу чергу мова про пенсії та різні соціальні виплати, які отримують особи з інвалідністю, військові пенсіонери тощо. Прожитковий мінімум зросте на символічну суму, а от пенсія у декого підвищиться досить суттєво. Ось, на які виплати хто може претендувати.
Розмір надбавки для кожного нараховуватиметься індивідуально
Фіксоване підвищення стосується лише тих в кого мінімальна пенсія — це буде 66 гривень. І в тих у кого максимальна виплата — це 660 гривень. Зросте й мінімальна пенсія для осіб, які мають інвалідність (вона зупиниться на позначці 4 396 грн). А військові, які мають інвалідність, отримуватимуть мінімум 6 532 гривні. Ось, як ще зміняться виплати для військовослужбовців та їхніх родин:
- Сім’я військовослужбовця, яка втратила годувальника отримуватиме 4 186 гривень (тобто доплата становитиме 132 гривні).
- Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, отримають надбавку від 138 до 429 гривень.
- Пенсії ветеранів війни, а також їхніх родичів, якщо ветерана вже немає у живих, зростуть до 33 гривень.
Також, якщо мова про кадрових військовослужбовців, то вони отримують пенсію у розмірі 50% сум грошового забезпечення. Але це за умови, що мають стаж — 20 років.
Ще трішки про пенсії військовослужбовцям з грудня
Пенсія військовослужбовця розраховується залежно від стажу. Цього року максимальна виплата становить 20 930 грн.
- якщо військовий пішов у відставку за станом здоров’я, то отримуватиме 55% грошового забезпечення.
- якщо військовий має стаж 20 років і більше, то за кожен наступний рік він отримає 3% сум суми грошового забезпечення.
- ті в кого стаж 25 років, мають право одержувати 50% сум грошового забезпечення.
Крім цього, ще по 1% нарахують за кожен наступний рік стажу (після 25 років).
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