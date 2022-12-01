У некоторых минимальная пенсия вырастет до 6 532 грн: детали декабрьского перерасчета

В декабре вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и некоторые выплаты. В первую очередь речь о пенсиях и различных социальных выплатах, которые получают лица с инвалидностью, военные пенсионеры и т.д. Прожиточный минимум вырастет на символическую сумму, а вот пенсия у некоторых повысится довольно существенно. Вот на какие выплаты кто может претендовать.

Размер надбавки для каждого будет начисляться индивидуально

Фиксированное повышение касается только тех, у кого минимальная пенсия — это будет 66 гривен. И у тех у кого максимальная выплата – это 660 гривен. Вырастет и минимальная пенсия для лиц, имеющих инвалидность (она остановится на отметке 4 396 грн). А военные, с инвалидностью, будут получать минимум 6 532 гривны. Вот как еще изменятся выплаты для военнослужащих и их семей:

Семья военнослужащего, потерявшая кормильца, будет получать 4 186 гривен (то есть доплата составит 132 гривны). Лица, получившие инвалидность в результате войны, получат прибавку от 138 до 429 гривен. Пенсии ветеранов войны, а также их родственников, если ветерана уже нет в живых, возрастут до 33 гривен.

Также, если речь идет о кадровых военнослужащих, то они получают пенсию в размере 50% сумм денежного довольствия. Но это при условии, что у них стаж — 20 лет.

Еще немного о пенсиях военнослужащим с декабря

Пенсия военнослужащего рассчитывается в зависимости от стажа. В этом году максимальная выплата составляет 20930 грн.

если военный ушел в отставку по состоянию здоровья, то будет получать 55% денежного довольствия.

если военный имеет стаж 20 лет и более, то за каждый последующий год он получит 3% сумм суммы денежного довольствия.

те у кого стаж 25 лет, имеют право получать 50% сумм денежного довольствия.

Кроме этого, еще по 1% насчитают за каждый последующий год стажа (после 25 лет).