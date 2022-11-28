Названо п’ять чоловічих імен, які наділяють свого власника агресивними рисами характеру

Ім’я має сильну енергетику, і здатне впливати на наш характер і на нашу долю. Спеціалісти, які вивчають імена та знаються на цій науці час від часу публікують то жіночі, то чоловічі імена, і розповідають, якими переважаючими рисами вони наділяють характер своїх власників. Цього разу з’явився список імен, які роблять чоловіків тиранами. Подумайте кілька разів перш ніж зв’язати свою долю з власником такого імені.

Борис

Бориси дуже цілеспрямовані, вони вміють та часто добиваються поставлених цілей. Вони звикли покладатися лише на себе і ніколи не чекають ні від кого подачок. А ще Борис — це тверда брила, яка звикла йти по житті не зважаючи на жодні перешкоди. Вони не люблять нікого слухати і не люблять повторювати щось двічі. В сім’ї вони авторитарні, тож жінка і діти мають бути повністю слухняними, та не чинити спротиву в діалогах. Чим не тиран? Особливо враховуючи те, що не завжди Борис виявляється правим і жінку деколи таки варто слухати.

Владлен

Для Владлена існує лише одна єдино вірна думка. І вона його власна. Він не сприймає критику, не сприймає жодного конструктивну, навіть якщо доводи дуже логічні. Він буде нав’язувати своє бачення та мислення до кінця. Багатьох це дуже виснажує та дратує. Не всі витримують життя з таким чоловіком.

Герман

З дитинства це дуже непосидющі, часто злі та агресивні особистості. Коли вони виростають, то ці риси лише загострюються. Втім це ще й дуже привабливі чоловіки і розумні. Вони вміють вдало приховати свою тиранічну сторону. Вони вміють закохати жінку, і завжди мають популярність серед протилежної статі. Вся їхня сутність поступово проявляється вже у сімейному житті. До весілля, вони будуть тримати себе в руках.

Марк

Марк егоцентричний і завжди впевнений у своїй правоті. Ви ніколи йому не докажете, що він не правий. А ще він ніколи першим не прийде просити вибачення. Майте це на увазі вибираючи стосунки з цими чоловіками.

Тарас

Тарас бунтівник, істеричний та моментами агресивний. Він запросто може розбити тарілку. Часто саме ці чоловіки мають схильність до домашнього насильства. Хоча не будемо стверджувати на 100%, але астрологи чомусь виділяють в цьому імені таку рису.