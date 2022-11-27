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С 1 декабря тарифы на вывоз мусора вырастут: с чем связано повышение во время военного положения

28.11.2022
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Существеннее всего тарифы на вывоз твердых бытовых отходов вырастут в Одессу. Повышение тарифа связано с повышением затрат, так ситуацию объясняет исполком Одесской городского совета.

В Одессе услуги по вывозу твердых бытовых отходов предоставляют четыре компании: “ТВ-Серрус”, “Одессакоммунтранс”, “КЛИАР-СИТИ” и “Эко-Ренессанс”. 

Как отмечает заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, с 2018 года тарифы не меняли и были чуть ли не самыми низкими в Украине. 

Теперь клиенты “Эко-Ренессанс” будут платить:

  • 35,49 гривны с учетом НДС за человека, проживающего в многоквартирном жилом доме;
  • 61,25 за одного человека, проживающего в частном секторе, ранее стоимость вывоза мусора за месяц составляла всего 33 гривны. 

Пользователи услугами “КЛИАР-СИТИ” тоже будут платить больше:

  • 33,99 в месяц с одного человека, при проживании в многоквартирном доме;
  • 58,68 гривны за человека в случае проживания в частном секторе. 

Ближайшими днями будут озвучены новые тарифы двух других компаний. Изменения вступят в силу с 1 декабря. 

Это повышение цен на услуги с вывоза твердых бытовых отходов коснется многих городов Украины. В Киеве тарифы пересмотрели еще в августе, в Черновцах – с ноября. В среднем придется платить на 10 гривен больше за услуги вывоза твердых бытовых отходов, при этом жителям частного сектора придется платить почти вдвое больше. Однако ситуация по городах довольно разная, где-то еще даже не говорили о повышении цен, в других стоимость выросла уже как несколько месяцев. 

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28.11.2022
1 хвилина на прочитання
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