С 1 декабря тарифы на вывоз мусора вырастут: с чем связано повышение во время военного положения

Существеннее всего тарифы на вывоз твердых бытовых отходов вырастут в Одессу. Повышение тарифа связано с повышением затрат, так ситуацию объясняет исполком Одесской городского совета.

В Одессе услуги по вывозу твердых бытовых отходов предоставляют четыре компании: “ТВ-Серрус”, “Одессакоммунтранс”, “КЛИАР-СИТИ” и “Эко-Ренессанс”.

Как отмечает заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, с 2018 года тарифы не меняли и были чуть ли не самыми низкими в Украине.

Теперь клиенты “Эко-Ренессанс” будут платить:

35,49 гривны с учетом НДС за человека, проживающего в многоквартирном жилом доме;

61,25 за одного человека, проживающего в частном секторе, ранее стоимость вывоза мусора за месяц составляла всего 33 гривны.

Пользователи услугами “КЛИАР-СИТИ” тоже будут платить больше:

33,99 в месяц с одного человека, при проживании в многоквартирном доме;

58,68 гривны за человека в случае проживания в частном секторе.

Ближайшими днями будут озвучены новые тарифы двух других компаний. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Это повышение цен на услуги с вывоза твердых бытовых отходов коснется многих городов Украины. В Киеве тарифы пересмотрели еще в августе, в Черновцах – с ноября. В среднем придется платить на 10 гривен больше за услуги вывоза твердых бытовых отходов, при этом жителям частного сектора придется платить почти вдвое больше. Однако ситуация по городах довольно разная, где-то еще даже не говорили о повышении цен, в других стоимость выросла уже как несколько месяцев.