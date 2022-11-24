Когда прекратятся веерные отключения света в Украине: в компании Yasno ответили

Веерные отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до окончания зимы. При этом перерывы в подаче электричества станут менее продолжительными, ведь украинские энергетики планируют распределить нагрузку на сеть по всей территории страны. Это базовый сценарий развития событий. Но есть и более пессимистический вариант, который станет реальностью в случае очередных ударов врага по энергообъектам Украины.

Об этом рассказал гендиректор энергетической компании Yasno (группа ДТЭК) Сергей Коваленко. Он отметил, что, несмотря на погодные условия, украинские энергетики работают на грани своих возможностей, пытаясь восстановить сеть. Ведь когда ударят морозы, сделать это будет гораздо сложнее.

Результатом таких восстановительных работ уже стало сокращение времени отключений света в большинстве регионов Украины. Но, несмотря на незначительное улучшение, украинцам не стоит тешить себя иллюзиями. Даже по самому оптимистичному сценарию плановые отключения света не прекратятся раньше, чем в конце марта. Затем, при отсутствии повторных обстрелов, от веерных отключений можно будет вообще отказаться.

Вполне возможна и другая ситуация, которая будет иметь место в случае дальнейших атак россии на украинские электростанции. Очередные повреждения энергетической системы страны заставят прибегнуть к экстренным отключениям света на достаточно продолжительное время.

В заключение Коваленко добавил, что по состоянию на 21 ноября около 953 тысяч клиентов компании Yasno были без света. И так происходит почти каждый день. Из-за агрессии россии миллионы украинцев лишены возможности нормально работать и заниматься своими привычными делами. А у некоторых из них из-за отсутствия электричества нету также воды и отопления.

Но, несмотря на столь сложную энергетическую ситуацию в стране, в Офисе президента отговаривают украинцев ехать за границу из-за страха блекаута. Ведь что бы ни произошло, к полному отключению света в Украине прибегать не собираются.