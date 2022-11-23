Тимчасові вимкнення струму псують техніку українців: як цьому зарадити

Через удари, які росіяни завдають по енергосистемі України, планові та аварійні вимкнення світла вже стали для населення рутинною справою. Тож українці щиро радіють кожного разу, коли їм відновлюють доступ до електроенергії. Та як виявилося раптове увімкнення світла може призвести до вкрай негативних наслідків перш за все для побутової техніки, що є в домі.

Справа в тому, що під час відновлення подачі струму нерідко відбувається стрибок напруги. Деякі особливо чутливі пристрої можуть цього не витримати і зламатися. Інші ж будуть псуватися поступово і остаточно вийдуть з ладу в найнеочікуваніший для власника момент.

Як зазначив професійний електрик Віталій Чех, найбільше ризикують своєю технікою мешканці старих житлових будинків, наприклад так званих «хрущовок». У квартирах таких будинків зазвичай немає індивідуальних щитків у кожній квартирі, а в загальних щитках діється страшенний безлад. Контакти там не затягнуті так, як потрібно, а підключення відбувається напряму в хаотичному порядку.

Чех пояснив, щоб убезпечити свою техніку мешканцям таких будинків варто встановити реле напруги. Зробити це може будь-який електрик, та попередньо будинок потрібно повністю відімкнути від мережі. Ціна питання – від 800 до 15000 грн, що значно менше, ніж вартість електропристроїв, які таким чином можна врятувати від поломки.

Якщо щиток знаходиться у квартирі, все стає ще простіше. Тоді можна встановити своє власне реле, яке буде виконувати роль стабілізатора напруги. Під час різкого збільшення потужності або навпаки її зменшення реле буде вимикати подачу струму. Адже після довготривалої відсутності електроенергії в домівки українців часом подають напругу в діапазоні від 170В до 260В замість 220В. А часом трапляються навіть «смертельні» для багатьох пристроїв стрибки до 300В.