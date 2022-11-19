Выйти на пенсию в 60 смогут не все: кого коснутся новые правила Минсоцполитики

С каждым годом требования для выхода на пенсию будут ужесточаться. До 2028 года понадобится иметь не менее 35 лет стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых.

Уже в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится иметь не менее 30 лет страхового стажа. Если стажа не хватает, то у пенсионера все равно будет возможность выйти на пенсию, но не ранее чем в 63 или 65 лет.

Отметим, что с каждым годом количество требуемых лет стажа увеличивается. Состоянием на 2022 год достаточно иметь 29 лет страхового стажа. В 2023 году количество требуемых лет стажа вырастет до 30, а при наличии стажа 20 лет выйти на пенсию можно будет только после достижения 63 лет. Если у человека всего 15 лет стажа, то право выхода на пенсию появится только после 65.

Закончится повышение пенсионного возраста только в 2028 году. К тому времени для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 полных лет страхового стажа. С каждым годом требования будут ужесточаться. Ниже наводим актуальную информацию.

Условия выхода на пенсию в 60 лет.

в 2020 году – от 27 лет стажа;

2021 – от 28 лет стажа;

2022 года – от 29 лет стажа;

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

2028 – от 35 лет стажа.

Для выхода на заслуженный отдых в 63 года понадобится:

от 27 лет стажа в 2020 году;

от 28 лет стажа в 2021;

от 29 лет стажа состоянием на 2022 года;

от 30 лет стажа в 2023 году;

минимум 31 год стажа в 2024 году;

32 года стажа в 2025 году;

33 года стажа в 2026 году;

34 года стажа в 2027 году;

не менее 35 лет стажа в 2028.

Для выхода на пенсию в 65 лет выдвигают следующие требования:

в 2020 году – от 15 до 17 лет стажа;

в 2021 году – от 15 до 18 лет стажа;

в 2022 году – от 15 до 19 лет стажа;

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года стажа;

в 2025 году – от 15 до 22 лет стажа;

в 2026 году – от 15 до 23 лет стажа;

в 2027 году – от 15 до 24 лет стажа;

2028 – от 15 до 25 лет стажа.

Как видите, с каждым годом получить пенсионные выплаты от государства будет все сложнее. Уже сейчас пора задуматься о своем будущем и начать откладывать в частный пенсионный фонд или найти другие источники дохода.