Часть повесток вручается неправильно и незаконно: как это идентифицировать?

В Украине идет война, а вместе с ней и общенациональная мобилизация. Повестки вручают всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение – многодетные семьи, лица с инвалидностью, опекуны и другие граждане. Список категорий, освобожденных от мобилизации, находится в свободном доступе в Интернете. Но иногда, или даже довольно часто, повестки вручают незаконно или неправильно. Они не действительны и тот, кто их получил, может от них отказаться. Что нужно знать?

Внимательно читайте, что пишет в повестке и кто вам ее выдает

Вот в каких случаях, можно отказаться от повестки.

Если ваши персональные данные написаны неправильно. Например, имя, фамилия или отчество. Они должны быть вписаны четко, правильно и разборчиво. Повестку вам вручает лицо, не имеющее на это полномочий. Например, это ваш сосед, которому передали повестку. Или же лицо, не имеющее при себе никаких документов. В повестке отсутствует печать военкомата и надлежащая подпись. Нет предписания к какому военкомату и когда нужно явиться.

Если такое случилось, нужно, чтобы работник военкомата составил акт в присутствии свидетелей об отзыве повестки.

Пока что массовой мобилизации не планируют

Ранее в Правительстве звучали заявления, что в Украине повестки получат все военнообязанные, с военным опытом или без него. Среди украинцев пронеслась волна паники, многие провели параллель с мобилизацией в России. В правительстве поспешили успокоить граждан, никаких массовых вручений не будет. Пока потребности в дополнительных бойцах нет. На фронте есть достаточное количество людей, а также достаточное количество находится и в тылу. А вот если Россия мобилизует хотя бы тех заявленных 300 000 человек, и в полном обмундировании отправит в Украину, тогда возможно и у нас мобилизация немного оживится. Пока беспокоиться причин нет.