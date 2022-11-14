Теплый декабрь отменяется: синоптики шокировали обновленным прогнозом

Еще буквально несколько дней назад синоптики наперебой говорили, что зима в этом году будет теплой. Что декабрь будет сухим и солнечным с редкими морозами и то совсем несущественными. И вот что-то пошло не так. Синоптик Владислав Билык говорит, что декабрь начнется с невероятно холодной зимы. Снежные заносы, а иногда даже снег до -15 градусов. Так к чему нужно готовиться?

Зима в этом году придет быстро и будет не совсем теплой

По прогнозу Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентр зима в этом году будет продолжительной. Уже в первой половине декабря выпадет снег, и столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Однако такой прогноз актуален только для западных и северных областей. На юге может быть совсем тепло и без снега, причем в течение всей зимы. На Востоке ситуация будет похожей, как и на Севере, но на несколько градусов теплее.

Декабрь этого года неприятно удивит

Билык отметил, что традиционно в Украине самым холодным месяцем выступает январь-февраль. Вернее конец января и почти весь февраль. Декабрь преимущественно достаточно теплый и без снега. Он иногда даже напоминает осень. В этом году все будет по-другому. В декабре следует ожидать мороз даже до -15 градусов. А днем ​​столбики будут падать до -10. Что тоже очень нетипично. Единственное чем утешают эксперты, периоды таких холодов будут совсем кратковременными. Но все же морально к ним следует быть готовыми.

В целом зима этого года должна быть вполне комфортной. Не обойдется без сильных морозов. К примеру, на февраль прогнозируют и до -25 градусов. А так как в этом году будут отапливать дома значительно слабее, чем в предыдущие годы, то людям советуют уже закупать разнообразные обогреватели. Средняя температура воздуха в многоквартирном доме не будет подниматься выше 18 градусов, что в период сильных морозов будет чуствоватся еще холоднее.