Теплий грудень відміняється: синоптики шокували оновленим прогнозом

Ще буквально кілька днів тому синоптики навперебій говорили, що зима цього року буде теплою. Що грудень буде сухим та сонячним з рідкими морозами і то зовсім несуттєвими. І от, щось пішло не так. Синоптик Владислав Білик каже, що грудень почнеться з неймовірно холодної зими. Снігові замети, а подекуди навіть сніг до -15 градусів. То до чого треба готуватися?

Зима цьогоріч прийде швидко і буде не зовсім теплою

За прогнозом Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентр зима цього року буде швидкою. Вже в першій половині грудня випаде сніг, і стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок. Однак, такий прогноз актуальний лише для західних та північних областей. На півдні може бути зовсім тепло і без снігу, причому протягом всієї зими. На Сході ситуація буде схожою, як на Півночі, але на кілька градусів тепліше.

Грудень цього року неприємно здивує

Білик зазначив, що традиційно в Україні най холоднішим місяцем виступає січень-лютий. Точніше кінець січня і майже весь лютий. Грудень переважно доволі теплий та без снігу. Він іноді навіть нагадує осінь. Цього року все буде інакше. В грудні варто очікувати мороз навіть до -15 градусів. А вдень стовпчики падатимуть до -10. Що також дуже нетипово. Єдине чим втішають експерти, періоди таких холодів будуть зовсім короткочасними. Але все ж, морально до них варто бути готовими.

Загалом цьогорічна зима повинна бути цілком комфортною. Не обійдеться без сильних морозів. Наприклад, на лютий прогнозують й до -25 градусів. А так, як цього року опалюватимуть будинки значно слабше ніж у попередні роки, то людям радять вже закуповувати різноманітні обігрівачі. Середня температура повітря у багатоквартирному будинку не підніматиметься вище 18 градусів, що в період сильних морозів відчуватиметься ще холодніше.