Тысячи украинцев должны вернуть государству полученную социальную помощь

С начала войны в Украине внедрены многие виды социальной помощи по разным программам. В частности, по 6500 гривен в свое время получили украинцы, потерявшие работу и оставшиеся без дохода. Эти деньги должны были выплатить в первую очередь жителям территорий, где ведутся активные боевые действия, но и многим другим людям из других областей тоже. Прошло время, государство провело верификацию и выяснилось, что несколько тысяч украинцев, получивших помощь, являются работниками бюджетных учреждений, а это мол, не по правилам программы. Эти лица застрахованы, за них не платили ФЛП налогов. Потому они не имели права оформлять эту выплату.

Более 14 000 украинцев должны вернуть помощь

По состоянию на 4 ноября 2022 года 4466 граждан вернули помощь. Всего незаконно получили деньги 14038 работников бюджетных учреждений. Юристы говорят, что ничего не поделаешь, в данном случае закон на стороне государства, так что отдать деньги придется. Если лицо не будет отдавать деньги, государство может обратиться в суд.

“К тому же человеку, кроме возврата тех 6500 грн, нужно будет оплатить еще судебный сбор, а это может быть несколько тысяч гривен. Также могут быть и другие расходы, например работа исполнительной службы, если после решения суда человек добровольно откажется вернуть деньги. Это все ложится на плечи должника“, – отмечает юрист Иван Либерман.



Кроме этого, были случаи, когда люди хотели переложить обязанности на программистов, разрабатывавших программу еПомощь. Мол, им неправильно насчитали помощь, которую они и приняли. Но и в данном случае деньги придется отдать.

“В Украине есть Консорциум поддержки номеров и адресов. И перед тем как подать иск в суд, взыскатель (истец) обратится к Консорциуму. Если Консорциум установит, что был факт технических манипуляций с подачей заявки с определенного электронного адреса, с определенного IP-адреса, это будет безоговорочным письменным доказательством в суде в пользу истца”, – замечает Иван Либерман.

Если простыми словами, то перенести ответственность на государство, систему или программистов не удастся.