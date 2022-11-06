Зима близко: когда в Украине следует ожидать первые метели

Синоптики дали неожиданный прогноз. Уже в середине ноября следует ожидать 20 см снега. Погоду в ноябре довольно сложно спрогнозировать, ведь она очень изменчива. Мнения синоптиков в этот раз тоже резко отличаются. Одни говорят, что ноябрь будет значительно теплее средних нормативов, другие рекомендуют готовиться к вьюге.

Известный народный синоптик Стас Щедрин рассказал, что в ноябре уже с 16 числа следует ожидать значительных осадков в виде снега. Кое-где насыплет 20 см. Также очень высока вероятность вьюг и заморозков до – 4 днем.

Уже в ближайшее время в Украине стремительно похолодает, хоть это и неудивительно для последнего зимнего месяца. Во второй декаде этого месяца на востоке, в центре и на юге Украины высотка вероятность значительного похолодания, даже днем ​​температура будет держаться на уровне -4 градусов по Цельсию. Ночью температура упадет даже ниже – 10 градусов по Цельсию.

При этом синоптик дал обнадеживающий прогноз, равно как и Украинский гидрометеоцентр, что зима в 2022 и 2023 годах не будет с сильными и продолжительными морозами. Будут обычные похолодания до -15 или даже до -20 градусов по Цельсию. Однако только ночью и несколько дней.

Для украинцев очень важно, чтобы погода оставалась не слишком холодной, ведь в этом году температурную норму для жилья снизили до +16, а регулярные отключения электроэнергии и необходимость экономить тоже не позволяют обогреть жилье как следует. Украинцы до сих пор активно покупают дрова, генераторы, павербанки и фонарики, ведь нам придется пережить самую сложную зиму со времен независимости Украины.