Зима близько: коли в Україні слід очікувати на перші заметілі

Синоптики дали несподіваний прогноз. Вже в середині листопада варто очікувати 20 см снігу. Погоду в листопаді досить складно спрогнозувати, адже вона дуже мінлива. Думки синоптиків на цей раз теж різко відрізняються. Одні кажуть, що листопад буде значно теплішим за середні нормативи, інші рекомендують готуватися до хуртовини.

Відомий народний синоптик Стас Щедрін розповів, що в листопаді вже з 16 числа слід очікувати значних опадів у вигляді снігу. Подекуди насипле 20 см. Також дуже висока ймовірність хуртовин та заморозків до – 4 вдень.

Вже найближчим часом в Україні стрімко похолодає, хоч це і не дивно для останнього місяця зими. В другій декаді цього місяця на сході, в центрі та на півдні України є висотка ймовірність значного похолодання, навіть вдень температура триматиметься на рівні -4 градусів за Цельсієм. Вночі температура впаде навіть ниже – 10 градусів за Цельсієм.

При цьому синоптик дав обнадійливий прогноз, так само як і Український гідрометеоцентр, що зима у 2022 і 2023 роках не матиме сильних та тривалих морозів. Будуть звичайні похолодання до -15 чи навіть -20 градусів за Цельсієм. Проте тільки вночі та по кілька днів.

Для українців дуже важливо, щоб погода залишалася не надто холодною, адже в цьому році температурну норму для житла знизили до +16, а регулярні відключення електроенергії та необхідність економити теж не дають можливості обігріти житло як слід. Українці досі активно купують дрова, генератори, павербанки та ліхтарики, адже нам доведеться пережити найскладнішу зиму з часів незалежності України.