Грядут большие проблемы: ТОП-3 знака зодиака, которым крупно не повезет 

Астрологи назвали три знака зодиака, которых будет преследовать невезение на этой неделе, то есть с 7 по 13 ноября. Речь идет об Овнах, Скорпионах и Козерогах.

Рассказываем чего ждать трем знакам зодиака и можно ли избежать беды.

Овен

С 7 ноября Овнов начнут преследовать негативные мысли. Свое отвратительное настроение они начнут транслировать на других. Это может стать причиной ссоры, поскольку Овнов будут окружать люди с плохой энергетикой. Выполнение важных задач будет поставлено под угрозу, а серьезные планы начнут рушиться. На этой неделе есть высокий риск допустить ошибки, которые могут стоить работы или семейного счастья.

Скорпион

Уроженцам знака стоит беречь себя с начала недели. Они будут окружены людьми с плохими мыслями, что испортит настроение на всю неделю. Представителей знака Скорпионы могут переполнять ревность и зависть, это станет серьезным препятствием для нормального выполнения своих обязанностей. Стоит держать себя в руках, тогда без можно миновать, но лучше готовиться к неприятностям.

Козерог

С 7 по 13 ноября уроженцы знака Козерог будут чувствовать слабость и упадок сил, отчего совсем не захочется работать. Есть высокая вероятность встретить токсичных людей, которые высосут последние внутренние ресурсы. В это время лучше не соглашаться кому-то помогать, даже если это коллеги или родственники.

Также астрологи посоветовали не зацикливаться на неприятностях. Стоит учитывать эту информацию, но ни в коем случае не искать повсюду негатив, наоборот, сосредоточьтесь на позитивной стороне, и удача потянется к вам.

Жизнь человека зависит от звезд, но не настолько, чтобы слепо им верить и ожидать неприятностей. Стоит всегда надеяться на лучшее и бороться за свое счастье.