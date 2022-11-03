Windows 11 мало кому потрібна. Чому люди не поспішають оновлюватись?

Незважаючи на активне просування нової операційної системи Windows 11, оновлюватися до неї більшість користувачів не поспішає. Про це свідчать дані щомісячного звіту компанії Statcounter, за якими видно, що люди віддають перевагу новинці минулої версії ОС.

Windows 10 продовжує лідирувати з фантастичним відривом, цю операційну систему встановлено на комп’ютерах 71,29% опитаних. І хоча Windows 11 розташувалася на другому рядку, на її частку припадає лише 15,04% користувачів. Ну і замикає трійку вже застаріла Windows 7, якій залишилися вірними 9,61% респондентів.

Що стосується відсотків, що залишилися, то їх поділили Windows 8.1 – 2,51%, Windows 8 – 0,69% і Windows XP – 0,39%. А сумарно на продукти Microsoft припадає 75,93% всього ринку десктопних операційних систем. На macOS сидять 15,74% користувачів, ще 2,6% віддають перевагу Linux, та й 2,38% користувачів у відносно нової ChromeOS.

До речі, небажання людей переходити на Windows 11 пов’язане не тільки із «вогкістю» новинки та звичайним людським консерватизмом. Багато комп’ютерів просто не тягнуть Windows 11. В офісах та комерційних підприємствах досі працює гора стародавніх машин, які ніхто не збирається апгрейдити.