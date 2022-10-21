В Україні зросла комуналка: за що українці тепер платять більше

Суми у платіжках, що українці отримують за комунальні послуги, значно зросли. Подорожчало все, і це стало відчутним ударом по гаманцях громадян. Державна служба статистики надала дані, у яких йдеться про те на скільки зросли у ціні опалення, вода та інші витрати.

За останні три місяці вартість комунальних послуг в Україні зросла на 3,6%. Якщо розглядати окремі статі витрат, то найбільш подорожчали тарифи на утримання житла та його ремонт. У процентному співвідношенні із жовтневі платіжки у порівнянні із липневими виросли на 22,8%. Водопостачання та водовідведення виросло на 15,9 та 12,8 відсотків всього за три місяці.

Виросло у ціні і збирання та вивезення сміття, приблизно на 4,7%. Газ також подорожчав, але лише на 5,9%, гаряче водопостачання та опалення +1,2%. Справедливо зазначити, що багато міст у цьому році відмовились від централізованого гарячого постачання у багатоквартирні будинки в цілях економії.

Вартість управління багатоквартирних будинків із середини літа і дотепер подорожчала у середньому на 6,9% по всій Україні. Лише електроенергія стала дешевшою на 7,4%.

Разом із тим зростає відсоток безробіття серед українців, а люди на окупованих територіях не мають змоги сплачувати за комунальні послуги. Через це 2023 рік буде дуже складним з економічної та соціальної точок зору. Проте збільшать кількість субсидій, будуть працювати програми компенсації комуналки (наприклад за умов участі у Єприхисток). Можна починати жити за європейськими стандартами: економити, сортувати сміття тощо.

Якщо порівнювати червень та липень 2022 року, то послуги виросли в середньому на 0,5%. Тобто суттєвий зріст трапився зовсім недавно. Ті тарифи, за якими українці сплачують комунальні послуги сьогодні, залишаться на нинішньому рівні до кінця року, а в новому, як зазвичай, будуть знову переглянуті.