Потужна атака на столицю дронами-камікадзе: є постраждалі і загиблі

Ранок понеділка 17 жовтня у Києві почався із серії вибухів. Столицю росіяни атакували іранськими дронами-камікадзе «Шахед», які спричинили кілька пожеж у Шевченківському районі. В результаті під завалами опинилося майже два десятки людей, а одна жінка загинула.

Все почалося приблизно о 6:15, коли в Києві та ще кількох центральних областях пролунав сигнал повітряної тривоги. А вже о 06:35 жителі Шевченківського району почули перший вибух, за яким, одразу ж послідували ще кілька. Летіли смертоносні дрони з півдня. Частину з них вдалося знешкодити ще на підльоті, але від 3 до 5 «Шахедів» таки потрапити в повітряний простір столиці.

Внаслідок вибухів у середмісті Києва спалахнув нежитловий будинок. На місце прильоту одразу ж вирушили медики та працівники ДСНС. Згодом мер столиці Кличко повідомив, що пошкоджень зазнали ще кілька житлових багатоповерхівок поблизу місця влучання.

Та виявляється це був лише початок. Ворожі дрони продовжували рухатися в бік столиці. І хоч ППО спрацювала дуже ефективно, кілька БПЛА таки прорвали оборону. Близько 8:00 кияни почули ще два вибухи. Загалом за час повітряної тривоги в Києві було зафіксовано п’ять влучань.

Один з прильотів завдав серйозних ушкоджень житловому будинку у Шевченківському районі. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, ДСНС та медиків з-під завалів вдалося врятувати 18 чоловік. Трьох із них госпіталізували, а одна з мешканок будинку на жаль загинула.

Атака дронами-камікадзе тривала у Києві майже понад три години, до 9:30. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, за цей час росіяни запустили в бік столиці 28 «Шахедів», п’ять з яких влучили в ціль, спричинивши низку вибухів та пожеж. Проте, завдяки мужності українських військових та злагодженій роботі системи протиповітряної оборони, більшість смертоносних машин вдалося вчасно ліквідувати.