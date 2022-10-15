Названы пять мужских имен владельцы которых настоящие скупердяи

Женщины обожают щедрых мужчин, которые будут осыпать их подарками, не жалеть им денег на их женские штучки и желания. Такие мужчины действительно существуют, но есть и полные их противоположности. Эксперты говорят, что уровень щедрости или скупости зависит от характера, темперамента, финансового положения и воспитания мужчины. А еще от его имени. Названы пять имен, владельцы которых, по статистике, любят считать каждую копейку.

Андрей

В случае с Андреями речь не о скупости к деньгам, а скупости к собственному времени и откровенности. Не ждите, что Андрей будет тратить на вас много времени и ресурсов. Или с первых дней знакомства будет делиться искренними историями. Нет. Его доверие, как и симпатию, нужно заслужить. Андрей очень скуп на подобные вещи.

Алексей

Алексеи любят деньги, любят их зарабатывать и всегда ищут возможности приумножить. При этом делиться заработанным Алексей не торопится. Это именно тот человек, который не заплатит за вас в ресторане или не будет отдавать всю зарплату в семейный бюджет, а только ту сумму, которую вы попросите и то не всегда. При этом Алексей любит провести время в компании роскошных женщин.

Григорий

Григории сильные собственники. Они не любят ничем делиться и деньгами в том числе. У них никогда не удастся одолжить даже мелкую сумму и даже ближайшим членам семьи. Кроме этого Григорий очень ревнив, а еще манипулятор. Партнерша часто чувствует себя в чем-то виноватой, и со временем уже даже не думает о том, чтобы мужчина дарил ей шикарные подарки.

Игорь

Игорь эгоист, желающий жить роскошно, но радует при этом подарками только себя. На партнерше этот мужчина всегда будет экономить. Его не волнует ее чувство. Хочет пусть обеспечит себя сама всеми необходимыми вещами. Он даст только основу и базу, а вот дорогие рестораны, цветы и красивую одежду покупай любимая сама.

Павел

Павел старается всегда быть в центре внимания и гонится за роскошью и богатством. Большинство владельцев этого имени умеют достичь в жизни больших высот, но щедрость это то, что им совершенно неизвестно.