Названо чоловічі імена, які часто носять підкаблучники

Хтось вважає цих чоловіків головними підкаблучниками, хтось стверджує, що це найкращі партнери для стосунків, адже завжди прислухаються до думки другої половини. Названо три чоловічі ім’я, які найчастіше грають роль підкаблучника у стосунках. Це Анатолій, Роман та Костянтин.

Анатолій — людина, яка постійно вагається та не може прийняти рішення. Тому жінки це часто використовують на свою користь у стосунках. Помічено, що перед друзями власники цього імені можуть поводитись, як справжні альфи, але вдома вони ніжні та люблячі котики. Мужчини із таким іменем з радістю підпорядковуються коханій жінці та готові прислухатися до неї все життя.

Єдиний мінус у цьому, що Анатолій може потрапити у конфліктні ситуації через те, що одночасно слухає маму та кохану. Жінки можуть просто не поділити Толю між собою, тому що кожна хоче займати перше місце у його житті.

Роман не може без кохання, як без повітря. Йому необхідні гармонічні стосунки. Тому заради цього він ладен на все. Рома дуже швидко стає підкаблучником для своєї партнерки. Він готовий носити на руках свою кохану цілодобово, задарюватиме її подарунками та не сперечатиметься.

З таких чоловіків виходять майже ідеальні чоловіки. Чому майже? Тому що Роман може одночасно кохати 2, 3 та більше жінок. Щоб цього не сталося, потрібно бути у стосунках такою ж відданою та слухняною, ну хоча б на словах.

Костянтин — заради дами серця здатен на лицарські вчинки. Він не вважає себе підкаблучником, просто кохає щиро, баз корисливих намірів. Кості у сім’ї з легкістю віддають роль лідера дружині, навіть поступаються ради її кар’єри своєю.

І начебто все ідеально, але саме через таку м’якість Костянтини можуть стати вкрай лінивими. Як результат у парі жінка та чоловік поміняються ролями. Тому краще час від часу нагадувати Кості, що він мужчина та давати можливість приймати рішення самостійно.