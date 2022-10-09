Грядут большие перемены: чего ожидать от октября трем знакам зодиака

Астрологи спрогнозировали, чего ожидать от октября 2022 года некоторым знакам зодиака. Чья жизнь перевернется с ног на голову.

Своим прогнозом поделилась известная астролог Арина Артуровна. Она считает, что особые изменения ждут сразу трех знаков зодиака.

Дева

Октябрь 2022 года будет очень успешным для Дев в плане карьерного роста. Повышение на работе позволит улучшить финансовую стабильность. Увеличение количества клиентов и увеличение доходов — ключевая перспектива Дев на эту осень. Это позволит уроженцам знака почувствовать уверенность и полностью изменить свою жизнь. Речь может идти как о новой работе, так и о личной жизни. Не стоит избегать людей, новые знакомства подарят новые возможности.

Осень 2022 года — лучшее время для решения всех вопросов, связанных с финансами.

Весы

Для уроженцев знака Весы этот месяц будет очень благоприятным. Новые знакомства, любовный роман, новая работа — все пойдет как по маслу.

Есть высокая вероятность осуществить крупную покупку за счет неожиданной, но крупной прибыли.

Также семейный бюджет существенно пополнится. Самое время отдохнуть от постоянной суматохи и, возможно, съездить в отпуск.

Водолей

В октябре представителям знака стоит готовиться к большим достижениям. Минимум усилий и Водолеи смогут найти свою половинку или, наоборот, расторгнуть отношения.

Осень— удачное время для учебы, повышения квалификации или стажировки. Не стоит отказываться от общения с незнакомцами, они могут стать вашими проводниками в новую жизнь. Но в то же время нельзя полностью доверять людям, кто-то может вам завидовать, что может обернуться трагедией.

Как видите, осень этого года будет щедрой сразу для трех знаков зодиака. Главное — не упустить свой шанс в постоянной суматохе и спешке. Присмотриватесь к людям и трезво оценивайте любую ситуацию, чтобы избежать неприятностей.