В Украине появится новый вид социальной помощи: кто сможет ее получить

С апреля 2023 года в Украине появится универсальная социальная помощь украинцам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Она сообщает, что социальную выплату привяжут к финансово-имущественному состоянию, что позволит охватить большое количество людей, которые попали в сложные обстоятельства.

Сейчас идет работа с документацией и форматом предоставления помощи. Законопроект подадут в Верховую Раду уже этой осенью, вероятно, его примут в ближайншее время. По словам Марчак, универсальную социальную помощь внедрят с апреля 2023 года.

Новая универсальная помощь будет существенно отличаться от всего, что существует на сегодня. Главная особенность этого инструмента — это то, что планируется избегать показателей прожиточного минимума и внедрять определенный базовый показатель, а также сравнивать доходы, которые получает не конкретный человек, а семья. И если получится так, что семья получает слишком мало со всех источников, то государство будет предоставить ей социальную помощь. При этом пока нет точных данных каким образом будет проводиться расчет граничной минимальной суммы на семью, но она точно будет зависеть от количества членов семьи.

Также заместительница министра отметила, что помощь будет выплачиваться до того времени, пока человек, получающий помощь, не найдет работу или уладить свои дела. Как только доход семьи увеличится — выплата прекратиться.

Такое нововведение будет особенно важным для людей, которые потеряли работу или жилье из-за полномасштабного вторжения российской федерации. Далеко не все переселенцы смогли обустроиться на новом месте, и тем более найти работу. Помощь от государства будет очень кстати, поскольку сотни тысяч человек выживают благодаря помощи волонтеров и выплатам в размере двух тысяч гривен от государства.