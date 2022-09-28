Запрограммированные на богатство: каким знакам зодиака суждено стать миллиардерами
Свои особенности и уникальные черты характера они умело превращают в деньги.
Стать богачами мечтают все, однако удается воплотить эту мечту единицам. Мы называем их везунчиками, любимцами судьбы. Но удача здесь ни при чем. Построить собственный бизнес и заработать миллионы таким людям удается благодаря чертам характера, присущим в основном представителям нескольких знаков зодиака.
К таким знакам, по мнению астрологов, относятся Дева, Козерог, Телец и Рак. Врожденные особенности представителей этих знаков помогают построить успешную карьеру и заработать немалый капитал.
Дева
Дев астрологи называют «магнитом для денег». И не зря. Они могут практически на пустом месте выстроить бизнес и сделать его невероятно прибыльным. Девы обладают редким талантом к планированию. Они всегда просчитывают все доходы и расходы вперед, и почти никогда не остаются «в минусе». Напротив, постоянно шокируют окружающих своим умением делать деньги просто из воздуха.
Наиболее известным в Украине представителем знака Дев является предприниматель и миллиардер Ринат Ахметов.
Козерог
Секрет богатства Козерогов в том, что они ставят перед собой на первый взгляд нереальную цель и не останавливаются, пока ее не достигнут. Уроженцы этого знака очень упрямы. Их уверенности в своих силах всегда завидуют окружающие, ведь благодаря этой особенности Козероги никогда не смирятся с бедностью или застоем в карьере. Вместо этого любой ценой вырвутся из этого замкнутого круга.
Удачным примером выдающегося Козерога можно считать Джефа Безоса – владельца Amazon и самого богатого человека мира.
Телец
Родившиеся под этим созвездием очень креативны. Они всегда найдут выход даже из безвыходной ситуации. Так что, когда в бизнесе их вдруг постигнет неудача, могут «возродиться из пепла» и продолжить свой путь к успеху.
Одним из самых ярких представителей знака Тельца является основатель Facebook Марк Цукерберг, ставший миллиардером в возрасте 24 лет.
Рак
Спокойные и здравомыслящие Раки в бизнесе никогда не управляются эмоциями. Контроль – их второе имя. Благодаря такой черте характера представителям знака удается не только заработать большой капитал, но и сохранить его для потомков.
Без сомнения, самым известным человеком, родившимся под знаком Рака, является Илон Маск – первопроходец в коммерческом освоении космоса и ведущий производитель электрокаров.
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