Запрограммированные на богатство: каким знакам зодиака суждено стать миллиардерами

Стать богачами мечтают все, однако удается воплотить эту мечту единицам. Мы называем их везунчиками, любимцами судьбы. Но удача здесь ни при чем. Построить собственный бизнес и заработать миллионы таким людям удается благодаря чертам характера, присущим в основном представителям нескольких знаков зодиака.

К таким знакам, по мнению астрологов, относятся Дева, Козерог, Телец и Рак. Врожденные особенности представителей этих знаков помогают построить успешную карьеру и заработать немалый капитал.

Дева

Дев астрологи называют «магнитом для денег». И не зря. Они могут практически на пустом месте выстроить бизнес и сделать его невероятно прибыльным. Девы обладают редким талантом к планированию. Они всегда просчитывают все доходы и расходы вперед, и почти никогда не остаются «в минусе». Напротив, постоянно шокируют окружающих своим умением делать деньги просто из воздуха.

Наиболее известным в Украине представителем знака Дев является предприниматель и миллиардер Ринат Ахметов.

Козерог

Секрет богатства Козерогов в том, что они ставят перед собой на первый взгляд нереальную цель и не останавливаются, пока ее не достигнут. Уроженцы этого знака очень упрямы. Их уверенности в своих силах всегда завидуют окружающие, ведь благодаря этой особенности Козероги никогда не смирятся с бедностью или застоем в карьере. Вместо этого любой ценой вырвутся из этого замкнутого круга.

Удачным примером выдающегося Козерога можно считать Джефа Безоса – владельца Amazon и самого богатого человека мира.

Телец

Родившиеся под этим созвездием очень креативны. Они всегда найдут выход даже из безвыходной ситуации. Так что, когда в бизнесе их вдруг постигнет неудача, могут «возродиться из пепла» и продолжить свой путь к успеху.

Одним из самых ярких представителей знака Тельца является основатель Facebook Марк Цукерберг, ставший миллиардером в возрасте 24 лет.

Рак

Спокойные и здравомыслящие Раки в бизнесе никогда не управляются эмоциями. Контроль – их второе имя. Благодаря такой черте характера представителям знака удается не только заработать большой капитал, но и сохранить его для потомков.

Без сомнения, самым известным человеком, родившимся под знаком Рака, является Илон Маск – первопроходец в коммерческом освоении космоса и ведущий производитель электрокаров.